"المرور" تضبط 1202 دراجة آلية مخالفة بمختلف مناطق المملكة خلال أسبوع

وفيما يخص نتائج الحملة في باقي الإدارات جاءت كالتالي: جازان 36، والعاصمة المقدّسة 34، وعسير 32 مخالفة، ثم نجران 19 مخالفة، والطائف 18 مخالفة، وحائل 13، والقصيم 12 مخالفة، والحدود الشمالية 11 مخالفة، والقريات 7، والباحة 6، ثم الجوف مخالفة واحدة.