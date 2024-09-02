"المرور" تضبط 1202 دراجة آلية مخالفة بمختلف مناطق المملكة خلال أسبوع

نجحت الإدارة العامة للمرور في ضبط 1202 دراجة آلية مخالفة بجميع مناطق المملكة ضمن حملاتها الميدانية خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 25 أغسطس حتى السبت 31 أغسطس.
جاءت محافظة جدة في مقدمة الإدارات التي ضبطت مخالفات بواقع 693 مخالفة، تليها الرياض 167 مخالفة، ثم المدينة المنوّرة 109، والشرقية 42.
وفيما يخص نتائج الحملة في باقي الإدارات جاءت كالتالي: جازان 36، والعاصمة المقدّسة 34، وعسير 32 مخالفة، ثم نجران 19 مخالفة، والطائف 18 مخالفة، وحائل 13، والقصيم 12 مخالفة، والحدود الشمالية 11 مخالفة، والقريات 7، والباحة 6، ثم الجوف مخالفة واحدة.
وأهابت الإدارة، بالجميع، التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.