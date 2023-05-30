استجابة الخلايا المناعية.. "برناوي" تختتم تنفيذ تجارب "التخصصي" في محطة الفضاء الدولية

ومرت التجارب بعدة مراحل؛ حيث تبدأ المرحلة الأولى بتحضير الخلايا الحية في أوعية خاصة، وحفظها في حاضنة الخلايا لمدة 48 ساعة، لتتكيف مع ظروف الجاذبية الصغرى، ثم تُهَيأ لمرحلة ما قبل تحفيز التفاعلات الالتهابية عبر إضافة مركبات ذات خصائص علاجية لتثبيط الإنزيمات التي تُحَفّز إنتاج البروتينات المسببة لعدد من الأمراض الالتهابية والورمية. وتكتمل المرحلة الثالثة بإضافة محفز للتفاعلات الالتهابية، لتحفيز التفاعلات البيولوجية في الخلية. وفي المرحلة الرابعة تجمع وتحفظ العينات المعالجة كيميائيًّا أو غير المعالجة في أوقات مختلفة تمتد من نصف ساعة إلى عشرين ساعة؛ لرصد التغيرات في عمر الحمض الريبونووي المراسل (mRNA).