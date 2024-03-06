82 طالبًا/ـة من أبناء جمعية "كهاتين" ينجزون 450 ساعة تعليمية من دروس التقوية المقدمة لهم

قدمت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام "كهاتين"، من خلال منصة فهيم التعليمية لأبنائها الطلاب والطالبات، برنامجًا تعليميًّا لتقويتهم في مراحل التعليم العام والجامعي، والمساهمة في رفع التحصيل العلمي لهم.
وخلال الفصلين الماضيين اكتسب 82 طالبًا/ـة فرصة الحضور والمشاركة والتقدم في عدد من المواد الدراسة؛ أبرزها مادتا (الرياضيات، اللغة الإنجليزية)؛ حيث تجاوز الحضور أكثر من 450 ساعة دراسية، ويستمر هذا البرنامج حتى نهاية العام الدراسي الحالي.
ويأتي هذا البرنامج ضمن مسار الخدمات التنموية في "كهاتين"؛ حيث تحرص الجمعية على مساعدة أبنائها للتميز في دراستهم وتحقيق النجاح والمراتب العالية وخدمة دينهم ووطنهم، وينشأون قادرين على منافسة غيرهم، كافين أنفسهم وأسرهم في المستقبل بإذن الله.
وبدوره وجّه مدير عام الجمعية الأستاذ محمد آل مانع شكره لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة ولشركاء الجمعية، على الدعم والمساهمة في تقديم هذه الخدمات لأبنائنا الأيتام، التي بدورها تساهم في تحسين واستمرار نجاح تحصيلهم الدراسي.
الجدير بالذكر أن الجمعية تحتفي بشكل سنوي بأبنائها المتفوقين؛ بهدف إدخال الفرح والسرور إلى نفوسهم، ورفع معنويات الطلاب والطالبات وحثهم على النجاح والتفوق، وتشجيعهم على بذل مزيد من الجد والمثابرة لتحقيق تطلعاتهم المستقبلية، والدعم بإلحاق المتعثرين منهم بدروس التقوية، وتوفير كل المستلزمات والمتطلبات الدراسية؛ من حقيبة مدرسية، ومريول دراسي للفتيات، والعمل على إزالة العقبات التي تعترض مسارهم التعليمي.
يُذكر أن الجمعية بدءًا من العام القادم تتجه إلى زيادة الفرصة لعدد أكبر من المقاعد؛ وذلك تحقيقًا لرغبة بعض الأسر في رفع مستوى تحصيل أبنائهم التعليمي.