82 طالبًا/ـة من أبناء جمعية "كهاتين" ينجزون 450 ساعة تعليمية من دروس التقوية المقدمة لهم

الجدير بالذكر أن الجمعية تحتفي بشكل سنوي بأبنائها المتفوقين؛ بهدف إدخال الفرح والسرور إلى نفوسهم، ورفع معنويات الطلاب والطالبات وحثهم على النجاح والتفوق، وتشجيعهم على بذل مزيد من الجد والمثابرة لتحقيق تطلعاتهم المستقبلية، والدعم بإلحاق المتعثرين منهم بدروس التقوية، وتوفير كل المستلزمات والمتطلبات الدراسية؛ من حقيبة مدرسية، ومريول دراسي للفتيات، والعمل على إزالة العقبات التي تعترض مسارهم التعليمي.