وزير الشؤون الإسلامية يوجّه بتخصيص خطبة الجمعة القادمة عن النعم المتوافرة التي تنعم بها المملكة

وجـّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم أصحاب الفضيلة الخطباء بمختلف مناطق ومحافظات المملكة بتخصيص خطبة الجمعة القادمة الموافق 27/2/1444هـ، للحديث عن النعم المتوافرة التي تنعم بها المملكة العربية السعودية في ظل القيادة الحكيمة من الوحدة والأمن واجتماع الكلمة، والحث على ترسيخ قيم الإنتماء وتعزيز اللحمة الوطنية والتأكيد على أهمية الالتفاف حول القيادة والمحافظة على مكتسبات الوطن.