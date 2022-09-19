وزير الشؤون الإسلامية يوجّه بتخصيص خطبة الجمعة القادمة عن النعم المتوافرة التي تنعم بها المملكة

وجـّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم أصحاب الفضيلة الخطباء بمختلف مناطق ومحافظات المملكة بتخصيص خطبة الجمعة القادمة الموافق 27/2/1444هـ، للحديث عن النعم المتوافرة التي تنعم بها المملكة العربية السعودية في ظل القيادة الحكيمة من الوحدة والأمن واجتماع الكلمة، والحث على ترسيخ قيم الإنتماء وتعزيز اللحمة الوطنية والتأكيد على أهمية الالتفاف حول القيادة والمحافظة على مكتسبات الوطن.
جاء ذلك في تعميم أصدره الوزير اليوم لفروع الوزارة بمختلف مناطق المملكة؛ للتأكيد على منسوبي المساجد بتخصيص خطبة الجمعة عن هذا الموضوع تزامنا مع الذكرى الـ 92 لتوحيد المملكة على يد الملك المؤسس عبدالعزيز- طيب الله ثراه - .
ويأتي هذا التوجيه في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبر منابرها الدعوية لنشر الوعي الشرعي، وتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم؛ وغرس اللحمة الوطنية والالتفاف حول ولاة الأمر، تماشياً مع الرسالة التي تضطلع بها الوزارة عبر مواكبة خطب الجمعة للمواضيع التي يُحسن تنبيه المصلين إليها ومنها حب الوطن الانتماء إليه .