"القيادة" تهنئ رئيس جمهورية سلوفاكيا بذكرى يوم الدستور لبلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس بيتر بيليغريني، رئيس جمهورية سلوفاكيا، بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده.