هل يجوز رفع الصوت بالدعاء بمشاعر الحج؟.. "الجماز": مخالف وهذا هو الأشد

وأضاف: "الله تعالى يقول: {ادعوا ربكم تضرعًا وخفيةً إنه لا يحب المعتدين} [الأعراف: 55]، فسمى الله سبحانه وتعالى رفع الصوت في الدعاء اعتداءً، بل المشروع خفض الصوت؛ لحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنا إذا أشرفنا على وادٍ أهْلَلْنا وكبّرنا وارتفعت أصواتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم؛ فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبًا، إنه معكم، إنه سميع قريب، تبارك اسمه وتعالى جده) أخرجه البخاري.