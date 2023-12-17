"لغة الشعر والفنون".. "تعليم الطائف" يحتفي باليوم العالمي للغة العربية

وأوضح المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، الدكتور سعيد الغامدي؛ أن الاحتفاء يأتي تحقيقاً لأحد مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، ضمن رؤية المملكة 2030، وهو العناية باللغة العربية، بوصفها جزءاً أساسياً من الهوية الوطنية للمواطنين، التي يفتخر بها كل مواطن ويحرص على تعليمها بشكلٍ دائم، مشيرةً إلى أن الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية يأتي لأهميتها ودورها المهم في نشر الثقافة والعلم والمعرفة والفنون والآداب.