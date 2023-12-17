"لغة الشعر والفنون".. "تعليم الطائف" يحتفي باليوم العالمي للغة العربية

تشارك الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، في الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية تحت شعار "العربية لغة الشعر والفنون"، الذي يصادف يوم 18 ديسمبر من كل عام.
وأوضح المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، الدكتور سعيد الغامدي؛ أن الاحتفاء يأتي تحقيقاً لأحد مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، ضمن رؤية المملكة 2030، وهو العناية باللغة العربية، بوصفها جزءاً أساسياً من الهوية الوطنية للمواطنين، التي يفتخر بها كل مواطن ويحرص على تعليمها بشكلٍ دائم، مشيرةً إلى أن الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية يأتي لأهميتها ودورها المهم في نشر الثقافة والعلم والمعرفة والفنون والآداب.
وأضاف الدكتور الغامدي؛ أن الإدارة أعدّت خطة شاملة للاحتفاء بهذا اليوم بعديدٍ من البرامج والفعاليات التي تهدف إلى إبراز دور المملكة الرائد في خدمة اللغة العربية وتعزيز حضورها محلياً ودولياً.
وأكّد أن تفعيل المناسبة سيأتي عبر توجيه واستثمار مختلف الأنشطة والبرامج والفعاليات والإذاعة المدرسية، ووسائل التواصل لكل مدرسة لإبراز أهمية اللغة العربية ودورها الحضاري بما يُعزز وعي الطلاب والطالبات بلغتهم ومكانتها العالية.