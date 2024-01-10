تنظيم برنامج للاحتفاء بـ"اليوم العالمي للُّغة العربيّة" 14 يناير الجاري.. برعاية وزير الثقافة

ينظم "مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربيّة" بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي للعام الثاني على التوالي؛ برنامجًا للاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية، وذلك برعاية الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة، ورئيس مجلس أمناء المجمع. ويقام البرنامج بعنوان "العربية: لغة الشعر والفنون".
ويأتي هذا البرنامج الذي سيقام في 14 يناير الجاري بمقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في محافظة جدة، امتدادًا لجهود المجمع في تنظيم مجموعة من الفعاليات والبرامج بهذه المناسبة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، ومن ضمنها الاحتفاء الأممي في مقرّ منظمة الأمم المتحدة "بمدينة نيويورك".
وسيفتتح الاحتفاءَ كلٌّ من: معالي الأمين العام لمنظّمة التّعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، والأمين العام للمجمع الدكتور عبد الله بن صالح الوشمي، والمندوب السعودي الدائم لدى منظّمة التّعاون الإسلامي الدكتور صالح بن حمد السحيباني، وسفير جمهوريّة أذربيجان لدى المملكة العربيّة السعوديّة شاهين عبداللاييف، إلى جانب جمعٍ من السفراء، والمندوبين الدائمين للدّول الأعضاء في المنظّمة.
ويتضمّن الاحتفاءُ باليوم العالمي للُّغة العربيّة جلستين حواريّتين؛ الجلسة الأولى بعنوان "الشعر العربي في الدول الإسلاميّة: التأثير، والتأثُّر"، والجلسة الثانية عن "اللُّغة العربيّة في الفنون بالدول الإسلامية"؛ وذلك بمشاركة جمع من الشخصيّات الاعتباريّة الممثّلة لأجهزة منظّمة التّعاون الإسلامي، ومجمع الملك سلمان العالمي للُّغة العربيّة، ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، ومركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلاميّة "إرسيكا".
وسيتخلّل فعاليةَ الاحتفاء جلسةٌ شعرية تستعرض مقتطفات من قصائد شعراء العالم الإسلامي، يلقيها ثلاثة شعراء؛ وهم: محمد إبراهيم محمد يعقوب "من المملكة العربية السعودية"، وبحر الدين عبد الله "من جمهورية السودان"، وعبد الله محمد عبيد "من الجمهورية اليمنية".
وتتضمّن الفعاليةُ "معرضَ الشعر العربي" الذي سيستعرض أبياتًا مختارة من "المعلّقات العشر"، ويقدّم عرضًا آخر لقصائد مختارة من "شعر عصر صدر الإسلام وما بعده"، كما سيتيح التعرُّف على المجمع، وأنشطته، وبرامجه، ومبادراته المختلفة.