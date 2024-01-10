تنظيم برنامج للاحتفاء بـ"اليوم العالمي للُّغة العربيّة" 14 يناير الجاري.. برعاية وزير الثقافة

وسيفتتح الاحتفاءَ كلٌّ من: معالي الأمين العام لمنظّمة التّعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، والأمين العام للمجمع الدكتور عبد الله بن صالح الوشمي، والمندوب السعودي الدائم لدى منظّمة التّعاون الإسلامي الدكتور صالح بن حمد السحيباني، وسفير جمهوريّة أذربيجان لدى المملكة العربيّة السعوديّة شاهين عبداللاييف، إلى جانب جمعٍ من السفراء، والمندوبين الدائمين للدّول الأعضاء في المنظّمة.