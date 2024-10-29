"البقمي": "سندالة" خطوة نحو المستقبل وتجربة استثنائية لمشروع يستلهم رؤية 2030

وفي مقاله "سندالة.. الطريق نحو المستقبل" بصحيفة "عكاظ"، يقول "البقمي": "على بعد 5 كيلومترات من سواحل نيوم (شمال غرب السعودية)، اُفتتحت جزيرة (سندالة) التي تُعدّ الوجهة العالمية للسياحة البحرية الفاخرة على البحر الأحمر. ولمن لا يعرف سندالة، فهي جزيرة أعلن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز عن بدء أعمال تطويرها في ديسمبر من العام 2022م، وتُعدّ اليوم (بعد افتتاحها رسميًا) في أكتوبر 2024م أولى وجهات نيوم استقبالًا للزوّار، وهو ما يعني أن المدة الفاصلة بين بدء أعمال التطوير وبدء استقبال الزوّار أقل من عامين (22 شهرًا فقط)".