"سلطان بن سلمان" يشكر خادم الحرمين على دعمه لذوي الإعاقة وينوه برؤية ولي العهد لتمكينهم

وأشاد بالتعاون المميز في تحقيق رسالة وأهداف المركز والجامعة معًا لإتمام هذه الشراكة التي سوف تُسهم بشكل كبير في إرساء دعائم الأبحاث التي تعود بالنفع على فئات الأشخاص من ذوي الإعاقة وتخدم قضيتهم ـ بإذن الله ـ، مبينًا أن المركز قام بتمويل 60 مجموعة بحثية تُعنى بالإعاقة وقضاياها، ومن المتوقع أن تُسهم تلك المجموعات في نشر ما يزيد على 180 بحثًا مصنفًا في المجلات العلمية المرموقة ISI.