استفادة 1762 متدربًا ومتدربة من برامج مركز الأبحاث المشترك للذكاء الاصطناعي

واستفاد المتدربون من برامج ونشاطات متعددة نفذها المركز في مجالات مختلفة؛ منها تعلّم الآلة، ومعالجة اللغات الطبيعية، والرؤية الحاسوبية وتطبيقاتها، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، حيث استفاد 720 متدربًا ومتدربة من 7 ورش عمل في الذكاء الاصطناعي، وألف متدرب ومتدربة من 25 ندوة، و42 متدربًا ومتدربة من 4 برامج للتدريب البحثي الجامعي، وتأهيل 15 متدربًا ومتدربة للحصول على الشهادة المعتمدة من NVIDIA.