ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية كوستاريكا تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين

تسلم الرسالة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال استقباله اليوم بمقر الوزارة في الرياض، وزير الخارجية والأديان في جمهورية كوستاريكا أرنولدو أندريه تينوكو، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.