شراكة بين جامعة جازان ومركز الإنتاج الإعلامي لتعزيز التدريب والتطوير المهني

شهد رئيس جامعة جازان الدكتور محمد بن حسن أبوراسين، ظهر اليوم، مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين جامعة جازان ممثلة في كلية الفنون والعلوم الإنسانية مع مركز الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني بمنطقة جازان.
ومثّل الجامعة في توقيع مذكرة التفاهم عميد كلية الفنون والعلوم الإنسانية الدكتور علي مشعوف، فيما مثّل مركز الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني بمنطقة جازان مدير المركز جماح دغريري.
وبيّن عميد كلية الفنون والعلوم الإنسانية الدكتور علي مشعوف أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تعزيز مجالات التعاون وتدريب طلبة برامج الاتصال والإعلام بالكلية، إلى جانب إقامة لقاءات وورش علمية وتدريبية مشتركة بين الطرفين؛ لتطوير المهارات الميدانية والمهنية في مجالات الاتصال والإعلام المختلفة.
وأشار الدكتور "مشعوف" إلى أن مذكرة التفاهم تضمنت تقديم الاستشارات في مجال الإنتاج الإعلامي والاتصالي، وإقامة محاضرات وجلسات علمية وفقًا لاحتياجات مركز الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني، ومشاركة مركز الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني في التغطية الإعلامية للأنشطة العلمية والثقافية والمجتمعية والطلابية التي تقيمها الجامعة.