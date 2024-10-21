شراكة بين جامعة جازان ومركز الإنتاج الإعلامي لتعزيز التدريب والتطوير المهني

وأشار الدكتور "مشعوف" إلى أن مذكرة التفاهم تضمنت تقديم الاستشارات في مجال الإنتاج الإعلامي والاتصالي، وإقامة محاضرات وجلسات علمية وفقًا لاحتياجات مركز الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني، ومشاركة مركز الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني في التغطية الإعلامية للأنشطة العلمية والثقافية والمجتمعية والطلابية التي تقيمها الجامعة.