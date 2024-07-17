متعب بن مشعل يُكَرّم أطباء أنقذوا مريضة عانت من عدم المشي لـ10 سنوات

كرّم الأمير متعب بن مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف، الفريق الطبي بمستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز، بعد نجاحهم في إجراء عملية في القدمين لإحدى المريضات، في المنطقة التي كانت تعاني فيها من عدم القدرة على المشي منذ 10 سنوات.
جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه اليوم، الرئيس التنفيذي لتجمع الجوف الصحي الدكتور حمود بن فهد الشمري والفريق الطبي.
وأعرب سموه عن سعادته وفخره بالإنجازات الطبية التي تسجلها المنطقة، منوهًا بدعم القيادة وكريم العناية والاهتمام البالغ لما يخدم المواطن والمقيم، في توفير الخدمات الطبية والعلاجية كافة؛ مبينًا أن الإنجازات لن تتحقق إلا بتوفيق الله ثم بإخلاص أبناء الوطن.
وقدّم الرئيس التنفيذي لتجمع الجوف الصحي، الشكر لأمير المنطقة ونائبه على دعمهم المتواصل لما يرتقي بالخدمات الصحية في المنطقة.