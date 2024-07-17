متعب بن مشعل يُكَرّم أطباء أنقذوا مريضة عانت من عدم المشي لـ10 سنوات

كرّم الأمير متعب بن مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف، الفريق الطبي بمستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز، بعد نجاحهم في إجراء عملية في القدمين لإحدى المريضات، في المنطقة التي كانت تعاني فيها من عدم القدرة على المشي منذ 10 سنوات.