محليات
بعد تنبيهات الأرصاد.. أمطار وسيول شرق الكتيب وعدسة "الكايد" توثّق المشهد الجوي
وثّق المصوّر الجوي سعد الكايد، مشاهد جوية خلّابة للأمطار التي هطلت، أمس الجمعة، على مناطق شرق الكتيب في محافظة تيماء بمنطقة تبوك، وتسبّبت في جريان السيول وتجمّع المياه بعددٍ من المواقع الطبيعية.
وأظهرت اللقطات المصوّرة تساقط البَرَد على أجزاء متفرّقة من المنطقة، وسط أجواء ماطرة استمرّت لساعات، جذبت هواة التصوير والمواطنين الذين توافدوا للاستمتاع بالمشهد الجوي المميّز.
وكان المركز الوطني للأرصاد قد أصدر تنبيهًا مبكّرًا حذّر فيه من حالة مطرية تؤثّر على محافظة تيماء، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية.