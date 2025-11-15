بعد تنبيهات الأرصاد.. أمطار وسيول شرق الكتيب وعدسة "الكايد" توثّق المشهد الجوي

وثّق المصوّر الجوي سعد الكايد، مشاهد جوية خلّابة للأمطار التي هطلت، أمس الجمعة، على مناطق شرق الكتيب في محافظة تيماء بمنطقة تبوك، وتسبّبت في جريان السيول وتجمّع المياه بعددٍ من المواقع الطبيعية.