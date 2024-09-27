"الرويلي" يحصل على درجة الزمالة من معهد تشارترد للتنمية البشرية "CIPD" في المملكة المتحدة

حصل الأستاذ بدر بن خضر الرويلي، على درجة الزمالة "Chartered Fellow" من معهد تشارترد للتنمية البشرية "CIPD"في المملكة المتحدة، والتي تُعَدّ أرفع درجة يقدمها المعهد، وتُمنح للقيادات الاستراتيجية في مجال الموارد البشرية الذين أظهروا مستوى عاليًا من الخبرة والالتزام والابتكار في الموارد البشرية، والذين لهم إسهامات كبيرة في تقدُّمِ ممارسات الموارد البشرية.
و"الرويلي" حاصل على الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود، وعضو لجنة الموارد البشرية وسوق العمل في غرفة الرياض، وعضو المجلس الاستشاري للتدريب المهني في منطقة الرياض بخبرة تجاوزت 22 عامًا، وعمل في العديد من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص الكبرى، كما يُعَدُّ أحدَ أفضل قادة الموارد البشرية في المجال الصحي بالسعودية.
الجديد بالذكر أن معهد تشارترد للتنمية البشرية مؤسسةٌ غير ربحية تأسّست عام 1913م، ومقرّها العاصمة البريطانية لندن.
ويهدف المعهد إلى مساعدة المؤسسات حول العالم في بناء نظام متكامل للموارد البشرية والقدرة على قيادتها وتوظيفها، حيث يُعَدُّ المعهد الأكبرَ على مستوى أوروبا في مجال التنمية البشرية والتطوير المهني، ويضمّ أكثر من 135 ألف عضو يعملون في 120 دولة حول العالم.