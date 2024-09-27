"الرويلي" يحصل على درجة الزمالة من معهد تشارترد للتنمية البشرية "CIPD" في المملكة المتحدة

و"الرويلي" حاصل على الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود، وعضو لجنة الموارد البشرية وسوق العمل في غرفة الرياض، وعضو المجلس الاستشاري للتدريب المهني في منطقة الرياض بخبرة تجاوزت 22 عامًا، وعمل في العديد من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص الكبرى، كما يُعَدُّ أحدَ أفضل قادة الموارد البشرية في المجال الصحي بالسعودية.