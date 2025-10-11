"منشآت" ونادي الصقور يوقّعان مذكرة تفاهم لتمكين ريادة الأعمال في قطاع الصقارة والصيد

وقّعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" ونادي الصقور السعودي مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في دعم وتمكين منظومة ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال الاستفادة من الإمكانات والخبرات المتاحة لدى الطرفين، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنويع الاقتصاد ورفع مساهمة هذه المنشآت في الناتج المحلي.
ومثّل الهيئة في توقيع المذكرة المدير العام لتطوير الأعمال المهندس منذر بن سليمان الفراج، فيما مثّل النادي رئيس قطاع الشؤون المالية والاستثمار عبدالرحمن بن محمد شيبة الحمد، وذلك على هامش معرض الصقور والصيد السعودي الدولي المقام في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم شمال مدينة الرياض.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز الشراكة المؤسسية بين الجانبين في مجالات دعم رواد الأعمال وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال تبادل الخبرات العلمية والعملية وتطوير المبادرات والبرامج المشتركة التي تسهم في رفع الوعي بريادة الأعمال وتوسيع نطاق المشاركة الاقتصادية في القطاعات ذات العلاقة، بما في ذلك الصناعات والخدمات المرتبطة بقطاع الصقور والصيد.
وتشمل مجالات التعاون بحث فرص إقامة المشاريع المشتركة وتنمية المهارات الريادية وتطوير برامج تمكينية تعزز من دور الشباب في الابتكار والإنتاج المحلي، إضافة إلى إبراز قصص النجاح الوطنية التي تسهم في تحفيز رواد الأعمال على دخول مجالات جديدة واعدة.
وتأتي هذه المذكرة في إطار حرص الطرفين على توحيد الجهود لدعم الاقتصاد الوطني، حيث تعمل "منشآت" على تنظيم وتطوير بيئة الأعمال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورفع إنتاجيتها، فيما يسعى نادي الصقور السعودي إلى توسيع أثره الاقتصادي والاجتماعي عبر دعم المبادرات الاستثمارية المرتبطة بالموروث الثقافي وفتح آفاق جديدة أمام رواد الأعمال في هذا القطاع الواعد.