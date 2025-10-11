"منشآت" ونادي الصقور يوقّعان مذكرة تفاهم لتمكين ريادة الأعمال في قطاع الصقارة والصيد

وقّعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" ونادي الصقور السعودي مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في دعم وتمكين منظومة ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال الاستفادة من الإمكانات والخبرات المتاحة لدى الطرفين، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنويع الاقتصاد ورفع مساهمة هذه المنشآت في الناتج المحلي.