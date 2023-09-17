يوم الصيدلي السعودي 2023.. "دوائي" تحذر من تناول الأدوية بناء على "تجربة شخصية"

وأوضح رئيس المجلس التنفيذي لجمعية "دوائي" أن العديد من كبار السن يعانون أمراضًا مزمنة مثل: ارتفاع ضغط الدم، والسكري، والروماتيزم، وأمراض القلب والأوعية الدموية، ويتناولون أدوية لعلاجها والسيطرة على مضاعفاتها، مما يجعلهم عرضة إلى التداخلات الدوائية والأعراض الجانبية، محذرًا من تناول الأدوية بناء على تجربة شخصية، إذ إن بعض الأدوية المتداولة لها أعراض سلبية، وبعضها الآخر لها نتائج سيئة نتيجة الإفراط في تناولها.