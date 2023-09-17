يوم الصيدلي السعودي 2023.. "دوائي" تحذر من تناول الأدوية بناء على "تجربة شخصية"

أطلقت الجمعية السعودية للتثقيف الدوائي "دوائي"، حملة وطنية توعوية عن الاستخدام الصحيح للأدوية المعالجة أو الوقائية، تحت شعار "بسلامتهم نهتم"، وذلك ضمن فعاليّات يوم الصيدلي السعودي الذي يوافق العشرين من شهر سبتمبر من كل عام.
وتستهدف الحملة الوصول إلى أربعة ملايين مشاهد ومستفيد عبر حسابات الجمعية في منصات التواصل الاجتماعي، ويشارك فيها أكثر من جهة صحية وتعليمية في مختلف مناطق المملكة.
وقال رئيس المجلس التنفيذي لجمعية "دوائي" الدكتور يوسف بن صالح العمري، إن "دوائي" فعَّلت حملة وطنية توعوية عن الاستخدام الصحيح للأدوية المعالجة أو الوقائية تحت شعار "بسلامتهم نهتم".
وأضاف "العمري" أن الحملة تهدف إلى توعية المجتمع وبخاصة كبار السن بالاستخدام الصحيح للأدوية لغرض العلاج أو الوقاية من مرض ما، وأهمية ذلك في تحقيق ما استخدم من أجله الدواء، بالإضافة إلى استمرار اللياقة الصحية للشخص المُعالج.
وأوضح رئيس المجلس التنفيذي لجمعية "دوائي" أن العديد من كبار السن يعانون أمراضًا مزمنة مثل: ارتفاع ضغط الدم، والسكري، والروماتيزم، وأمراض القلب والأوعية الدموية، ويتناولون أدوية لعلاجها والسيطرة على مضاعفاتها، مما يجعلهم عرضة إلى التداخلات الدوائية والأعراض الجانبية، محذرًا من تناول الأدوية بناء على تجربة شخصية، إذ إن بعض الأدوية المتداولة لها أعراض سلبية، وبعضها الآخر لها نتائج سيئة نتيجة الإفراط في تناولها.
وأوصى "العمري" بأن يكون هناك تقييم شهري لأدوية كبار السن من قِبل فريق متخصص أو باستخدام الاستبيانات الطبية المخصصة لمراجعة أدوية كبار السن من حيث احتمالية حدوث أعراض جانبية ومناسبة الدواء للمريض، ومراجعة أدوية كبار السن شهريًا للتقليل من نسبة حدوث الأعراض الجانبية، وتقليل عدد مرات تناول الدواء خلال اليوم، وذلك بتناوله مرتين بدلاً عن ثلاث مرات في اليوم، وتغيير الأدوية عالية الخطورة بأدوية أكثر أمانًا من قِبل الطبيب المعالج.
وأبرز رئيس المجلس التنفيذي للجمعية الدكتور يوسف العمري، دور الصيدلي في التواصل الفعّال بينه وبين المريض أو مقدمي الرعاية، وذلك بمراجعة التاريخ الدوائي والمرضي للمريض، وإشراكه في عملية صنع القرار حول العلاج واختيار الشكل الدوائي المناسب (أقراص أو شراب)، وتقييم الحالة الإدراكية للمريض، ومستوى الثقافة الصحية لديه، وتقديم الاستشارات الدوائية للمريض ومقدمي الرعاية لهم في كيفية تناول جرعة الدواء وأوقاتها المناسبة، والتحقق من عدم وجود تفاعلات دوائية بين الأدوية التي يستخدمها المريض أو أعراض جانبية أو حساسية من دواء معين.
وتعد الجمعية السعودية للتثقيف الدوائي "دوائي"، منظمة غير ربحية تهدف إلى نشر الوعي حول الاستخدام الأمثل للدواء وتصحيح المفاهيم الخاطئة حوله.