"جامعة أم القرى" تنعى طالبتين توفيتا في حادث مروري بمكة

تقدم رئيس جامعة أم القرى ومنسوبوها بخالص الدعاء للطالبتين المتوفاتين أمس الاثنين إثر حادث مروري؛ وخالص العزاء والمواساة لذويهما، وبالدعاء للمصابات بالشفاء العاجل.
وكانت "سبق" نشرت خبرًا عن وفاة طالبتين من جامعة أم القرى وإصابة أخريات، إثر حادث مروري أليم تعرضن له اليوم على طريق الدائري الرابع بمكة المكرمة.
وبحسب معلومات "سبق" ؛ فقد وقع الحادث ظهر أمس على طريق الدائري الرابع بمكة المكرمة، لمركبة من نوع " باص" على متنها عدد من الطالبات في جامعة أم القرى، مما تسبب بوفاة طالبتين وإصابة أخريات.
وأشارت المعلومات إلى أن المركبة التي تعرضت للحادث تتبع لإحدى الشركات المتخصصة في نقل الطالبات، فيما طالب أولياء الأمور بضرورة التشديد على سائقي الباصات بالالتزام بتعليمات المرور والسلامة المرورية.