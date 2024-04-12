محليات

"يوم النشر".. عادة سنوية مرتبطة بالعيد كانت منتشرة في حائل قديمًا

تجهيز الأولاد والبنات بالملابس في بروفات وإجراء التعديلات اللازمة عليها
حائل
حائل

اندثرت عادة "يوم النشر" بحائل منذ سنوات، وهي العادة السنوية التي تكون قبل عيد الفطر بيومين.

وقال عبدالله اليحيا بعد لقائه مع صالح الحمندي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: يشهد "يوم النشر" تجهيز الأولاد بمقطع "ثوب" وطاقية فقط دون الشماغ، لأنه لا يمكن شراؤه بسبب ضعف الحالة المادية وقتها، فيما تلبس البنت مقطعاً وبعض الملابس المطرزة.

وأضاف: في يومي 28 و29 تجتمع بنات الحارة، ويلبسن ملابس العيد للاستعراض كبروفة للعيد، أما الأولاد فخصص لهم يوم 29 لاستعراض ما اشتروه للعيد والقيام ببروفة.

وأردف: يتم من خلال تلك البروفات التعديل وفق الملاحظات التي تظهر على لبس الولد أو البنت وقد تحتاج بعض الملابس للتدخل في الخياطة إذا لزم التعديل من خلال البروفة.

حائل
عيد الفطر
يوم النشر

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