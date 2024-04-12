"يوم النشر".. عادة سنوية مرتبطة بالعيد كانت منتشرة في حائل قديمًا

وقال عبدالله اليحيا بعد لقائه مع صالح الحمندي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: يشهد "يوم النشر" تجهيز الأولاد بمقطع "ثوب" وطاقية فقط دون الشماغ، لأنه لا يمكن شراؤه بسبب ضعف الحالة المادية وقتها، فيما تلبس البنت مقطعاً وبعض الملابس المطرزة.