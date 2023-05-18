محليات

شاهد.. بدء تحضيرات الفريق الطبي لعملية فصل التوأم السيامي النيجيري "حسانة" و"حسينة" بالرياض

تحضيرات الفريق الطبي لعملية فصل التوأم السيامي النيجيري "حسانة" و"حسينة"
تحضيرات الفريق الطبي لعملية فصل التوأم السيامي النيجيري "حسانة" و"حسينة"
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بدأ -قبل قليل- الفريق الطبي المشرف على عملية فصل التوأم السيامي النيجيري "حسانة" و"حسينة"، تحضيراته استعدادًا للدخول إلى غرفة العمليات وإجراء عملية الفصل.

وكان قد وصل في وقت سابق إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، التوأم السيامي النيجيري "حسانة وحسينة" برفقة والديهما، قادمين من جمهورية نيجيريا عبر طائرة الإخلاء الطبي الجوي؛ حيث نُقل التوأم فور وصولهما إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني؛ لدراسة حالتهما والنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما، ويأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

فصل التوأم السيامي النيجيري
التوأم السيامي حسانة وحسينة

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