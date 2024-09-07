"السديس": 5 ملايين قاصد وزائر استفادوا من برنامج إجابة السائلين في الحرمين

وقال رئيس الشؤون الدينية إن "برنامج إجابة السائلين يُعدُّ برنامجًا محوريًّا، انطلق في الحرمين الشريفين من مرتكزَين مهمَّين، أولهما كون المسجد الحرام قِبلة الهداية للعالمين، ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيتٍ وُضِعَ لِلنّاسِ لَلَّذي بِبَكَّةَ مُبارَكًا وَهُدًى لِلعالَمينَ﴾ [آل عمران: ٩٦]، ‎والثاني: تفعيل هذه الهداية من خلال برنامج إجابة السائلين، وإيصال هدايات الحرمين لجميع قاصديه وزائريه، وإثرائهم من خلال إيضاح المسائل الشرعية، وبيان أحكام المناسك المستشكلة، وبذل كل ما من شأنه راحة ضيوف الرحمن، وتقديم أرقى الخدمات الدينية المعيارية".