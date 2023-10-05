شاهد.. حرائق جبال ثقيف بميسان تعود.. و"المدني" يُباشرها دون وفيات وإصابات
باشرت فرق الدفاع المدني بالطائف ممثلةً في مركز ميسان، حريقًا في قرية موبل بمركز ثقيف التابع لمحافظة ميسان ، الذي يبعد عن الطائف نحو 145 كيلو متر جنوبًا، حيث كان قد نشب قبل ظهر اليوم الخميس ، في أعشاب بجبال القرية ، فيما ما زالت الأسباب مجهولة.
وتفصيلاً، دعمت بلديات "ميسان وبني سعد وقيا" أعمال الدفاع المدني فور تبليغها عن الحالة بفرق ميدانية تمثلت في : آليات، وصهاريج مياه ، ومعدات ثقيلة لفتح الطرق ، كذلك كشافات الإنارة من نوع عربة، وذلك مشاركةً منها وتعاونًا مع الدفاع المدني في إخماد الحرائق والقضاء عليه ، والذي لم يُخلف أي وفيات أو إصابات ولله الحمد.
وفي هذا الصدد، صرح "الدفاع المدني السعودي" في حسابه على X عن الحادثة قائلاً: "الدفاع المدني بميسان يباشر حريقًا في أعشاب بمنطقة جبلية، ولا إصابات".
وشارك في إخماد الحريق عدة جهات هي: الدفاع المدني - أمانة الطائف - الشرطة - الأمن البيئي - شركة الكهرباء - الهلال الأحمر - المتطوعون.
يُشار إلى أن المنطقة كانت قد شهدت حوادث سابقة مُشابهة ، وتمت السيطرة عليها.