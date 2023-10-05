شاهد.. حرائق جبال ثقيف بميسان تعود.. و"المدني" يُباشرها دون وفيات وإصابات

باشرت فرق الدفاع المدني بالطائف ممثلةً في مركز ميسان، حريقًا في قرية موبل بمركز ثقيف التابع لمحافظة ميسان ، الذي يبعد عن الطائف نحو 145 كيلو متر جنوبًا، حيث كان قد نشب قبل ظهر اليوم الخميس ، في أعشاب بجبال القرية ، فيما ما زالت الأسباب مجهولة.