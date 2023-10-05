شاهد.. حرائق جبال ثقيف بميسان تعود.. و"المدني" يُباشرها دون وفيات وإصابات
محليات

شاهد.. حرائق جبال ثقيف بميسان تعود.. و"المدني" يُباشرها دون وفيات وإصابات

نشب قبل ظهر الخميس في أعشاب بجبال القرية.. وما زالت الأسباب مجهولة

باشرت فرق الدفاع المدني بالطائف ممثلةً في مركز ميسان، حريقًا في قرية موبل بمركز ثقيف التابع لمحافظة ميسان ، الذي يبعد عن الطائف نحو 145 كيلو متر جنوبًا، حيث كان قد نشب قبل ظهر اليوم الخميس ، في أعشاب بجبال القرية ، فيما ما زالت الأسباب مجهولة.

وتفصيلاً، دعمت بلديات "ميسان وبني سعد وقيا" أعمال الدفاع المدني فور تبليغها عن الحالة بفرق ميدانية تمثلت في : آليات، وصهاريج مياه ، ومعدات ثقيلة لفتح الطرق ، كذلك كشافات الإنارة من نوع عربة، وذلك مشاركةً منها وتعاونًا مع الدفاع المدني في إخماد الحرائق والقضاء عليه ، والذي لم يُخلف أي وفيات أو إصابات ولله الحمد.

وفي هذا الصدد، صرح "الدفاع المدني السعودي" في حسابه على X عن الحادثة قائلاً: "الدفاع المدني بميسان يباشر حريقًا في أعشاب بمنطقة جبلية، ولا إصابات".

وشارك في إخماد الحريق عدة جهات هي: الدفاع المدني - أمانة الطائف - الشرطة - الأمن البيئي - شركة الكهرباء - الهلال الأحمر - المتطوعون.

يُشار إلى أن المنطقة كانت قد شهدت حوادث سابقة مُشابهة ، وتمت السيطرة عليها.

حريق
محافظة ميسان

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