الأولى من نوعها هذا العام.. "موجة غبارية" بالرياض و"جبهة باردة" بهذه المناطق

يُشير آخر مُخرجات أنظمة المُحاكاة الحاسوبية الخاصة بحركة الكُتل الهوائية والرياح، إلى تأثر الأجزاء الوسطى والشرقية من المملكة، اليوم السبت، بعبور جبهة هوائية باردة وجافة قادمة من الشمال، بالتزامن مع تمركز كتلة هوائية أخرى دافئة جنوباً، هذه المنظومة الجوية ستدفع برياحٍ شمالية إلى شمالية شرقية نشطة مع هبات قوية أحياناً في وسط المملكة وشرقها، يُتوقع أن تتسبّب بتشكُّل موجةٍ جدارية من الغبار الذي لا يُستبعد أن يكون كثيفاً أحياناً ومُترافقاً بتدنٍ كبيرٍ لمدى الرؤية الأفقية.