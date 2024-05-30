التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم والعثيم للاستثمار

يُذكر أن العثيم للاستثمار والتي أدرجت ضمن قائمة أفضل 50 مطورًا عقاريًا في الخليج لعام 2023، تمتلك (12) مجمعًا تجاريًا بالإضافة إلى محفظة مشروعات استثمارية قيد التنفيذ موزعة على مناطق ومدن المملكة باستثمارات تزيد على 15 مليار ريال، ويندرج تحتها عدد من الشركات التي تعمل في مجالات (المجمعات التجارية الكبرى، الفنادق، الاستثمار العقاري، الترفيه، السينما، الأزياء، المطاعم والكافيهات، الذكاء الاصطناعي، المراكز الرياضية، الوحدات السكنية والمكاتب التجارية وغيرها).