بحضور يوسف بن عبد الله البنيان وزير التعليم، وعبدالله بن صالح العثيم رئيس مجلس إدارة شركة العثيم للاستثمار تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم والعثيم للاستثمار وذلك لتعزيز التعاون في دعم البرامج التعليمية والمبادرات التي تطلقها وتشرف عليها الوزارة انطلاقًا من دور العثيم للاستثمار الريادي ومبادراتها في مجال المسؤولية الاجتماعية وتنمية المجتمع.
ووقع المذكرة من جانب وزارة التعليم المهندس مشاري بن فهد الجويرة مدير عام الإدارة العامة للمسؤولية المجتمعية والعمل ومن جانب العثيم زياد المدرع الرئيس التنفيذي للخدمات المشتركة.
وقال زياد المدرع : "إن توقيع مذكرة التفاهم تأتي في إطار استراتيجية الشركة في دعم المبادرات والبرامج التعليمية للطلبة ومنسوبي وزارة التعليم، وكذلك المبادرات الموجهة إلى الفتيات لبناء القدرات في مجال البرامج التعليمية والترفيهية".
مضيفًا أن المذكرة شملت دراسة المبادرات بين الطرفين في نشر رسائل منظومة التعليم والتدريب للمجتمع من خلال انتشار الشركة عبر مجمعاتها التجارية ومدنها الترفيهية إضافة إلى إمكانية الاستفادة من أكاديمية العثيم للتدريب، والبرامج الموجهة لمنسوبي وزارة التعليم والجمعيات والمؤسسات الأهلية التعليمية.
وبيّن المدرع أن توقيع مذكرة التفاهم تعزز الشراكات الفعّالة مع مختلف القطاعات في دعم التنمية المجتمعية المختلفة في مجالات التعليم، والصحة، والبيئة، وتشجيع المبادرات والفرص الواعدة تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
يُذكر أن العثيم للاستثمار والتي أدرجت ضمن قائمة أفضل 50 مطورًا عقاريًا في الخليج لعام 2023، تمتلك (12) مجمعًا تجاريًا بالإضافة إلى محفظة مشروعات استثمارية قيد التنفيذ موزعة على مناطق ومدن المملكة باستثمارات تزيد على 15 مليار ريال، ويندرج تحتها عدد من الشركات التي تعمل في مجالات (المجمعات التجارية الكبرى، الفنادق، الاستثمار العقاري، الترفيه، السينما، الأزياء، المطاعم والكافيهات، الذكاء الاصطناعي، المراكز الرياضية، الوحدات السكنية والمكاتب التجارية وغيرها).