سموّ محافظ الأحساء يرعى حفلَ الـ٤٠ عامًا لمدارس الأنجال

رعى صاحبُ السموّ الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر، محافظ الأحساء، أمس "الجمعة "؛ حفلَ الـ٤٠ عامًا لمدارس الأنجال الأهلية بمحافظة الأحساء، على تأسيسها، وبحضور معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبد الله البنيان، وحضور أصحاب السمو والسعادة، وعدد من المسؤولين، ورجال الأعمال.