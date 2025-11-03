النيابة العامة: الإبلاغ المبكر عن جريمة الاحتيال المالي يفتح باب الإعفاء من العقوبة

وأشارت النيابة، عبر حسابها الرسمي بموقع إكس اليوم، إلى أن أحكام نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة تمنح السلطة القضائية صلاحية الإعفاء إذا بادر مرتكب الجريمة إلى إبلاغ الجهات المختصة قبل العلم بها أو قبل وقوع الضرر، شريطة أن يؤدي ذلك إلى ضبط باقي الجناة في حال تعددهم.