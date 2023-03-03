القيادة تُهنئ رئيس نيجيريا بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة للرئيس بولا أحمد تينويو؛ بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية نيجيريا الاتحادية.
وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية نيجيريا الاتحادية الشقيق المزيد من التقدم.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة مماثلة، أعرب فيها عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية نيجيريا الاتحادية الشقيق المزيد من التقدم والرقي.