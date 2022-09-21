"آل الشيخ" يبحث مع رئيس جامعة بوسطن فرص تعزيز التعاون والاستثمار التعليمي بالمملكة

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون القائم بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة في المجالات التعليمية والعلمية، ودعم أوجه التعاون في مجال الابتعاث، إلى جانب استعراض تجربة المملكة في مجال التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد خلال الجائحة، وتطوير المناهج التعليمية، إضافةً إلى تقدم الجامعات السعودية في التصنيفات الدولية، وتقدم المملكة في مجال الأبحاث والنشر العلمي.