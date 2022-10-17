لا للبضائع الفاسدة.. مدير أسواق النفع بمكة: سيتم إصدار رخص تحريج إلزامية

وبيّن "الزهراني" أن المباسط أمام المعاشق، نظامية حسب العقد المبرم وكراسة المواصفات الخاصة لمستثمر السوق (شركة أسواق جدة المركزية)، وأنه يحق لهم تأجير تلك المباسط؛ علمًا بأن الاشتراطات الملزمة للمستثمر هي تأجيرها فقط للسعوديين؛ مشيرًا إلى أن هناك أكثر من (124) جولة رقابية على المعاشق الشرقية بقسم الفواكه المستوردة من قِبَل إدارة السوق ولجنة التوطين؛ وذلك للتأكد من تواجد أصحاب المعاشق أو من ينوب عنهم من الجنسية السعودية، أو أن تكون العمالة على كفالة أصحاب المعشق أو المؤسسة المستأجرة.. وفي حال مخالفة ذلك يتم تطبيق النظام بحق مستأجر المعشق.