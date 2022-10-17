لا للبضائع الفاسدة.. مدير أسواق النفع بمكة: سيتم إصدار رخص تحريج إلزامية

قال مدير أسواق النفع العام والمسالخ بمنطقة مكة المكرمة المهندس جمعان بن علي الزهراني: إنه سيتم إصدار رخص تحريج ملزمة لكل سعودي يمارس التحريج داخل ساحات حراج سوق الخضار والفاكهة المركزي بجدة لتمييزه من المخالفين.
وأوضح "الزهراني"، أن لجنة تنظيم وسعودة سوق الخضار والفواكه المركزي تعمل على إعادة ضبط الأسعار ومنع العمالة المخالفة؛ مؤكدًا استمرار أعمال الرقابة على الحراجات لمنع ظاهرة ممارسة بيع العمالة المخالفة.. وبيّن أن هناك أكثر من (74) محضرًا مثبتًا للجنة تنظيم السعودة خلال الفترة الماضية لتطبيق النظام بحق المخالفين.
وأضاف: "الجولات الرقابية تتم بالتعاون مع الجهات المعنية على كل الأسواق المركزية بالمنطقة"؛ مشيرًا إلى أن إدارة سوق الخضار والفاكهة المركزي بجدة قامت خلال الفترة الماضية بأكثر من (341) جولة رقابية وسط السوق؛ بهدف مراقبة السوق وتطبيق المخالفات بحق المخالفين وفق الأنظمة والتعليمات، وقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم؛ حيث يتم التحفظ على البضائع لحين تسديد الغرامات.
وتابع: "في حالة عدم مراجعة المخالفين؛ يتم تسليم البضائع للجمعيات الخيرية المعتمدة؛ وذلك وفق الإجراءات والتنظيمات المتبعة"، حاثًّا الجميع على الإبلاغ عن أي بضائع فاسدة أو مخالفات عمالية بالتواصل مع الوزارة والجهات المختصة لمعالجتها.
كما أكد أن الوزارة تعمل مع الجهات ذات العلاقة؛ بهدف التأكد من الالتزام بالاشتراطات الفنية والصحية ومدى جودة المنتجات والمواد الغذائية المعروضة في السوق، ومستوى النظافة بشكل عام؛ لضمان وصول غذاء آمن وصحي للمستهلك.
وبيّن "الزهراني" أن المباسط أمام المعاشق، نظامية حسب العقد المبرم وكراسة المواصفات الخاصة لمستثمر السوق (شركة أسواق جدة المركزية)، وأنه يحق لهم تأجير تلك المباسط؛ علمًا بأن الاشتراطات الملزمة للمستثمر هي تأجيرها فقط للسعوديين؛ مشيرًا إلى أن هناك أكثر من (124) جولة رقابية على المعاشق الشرقية بقسم الفواكه المستوردة من قِبَل إدارة السوق ولجنة التوطين؛ وذلك للتأكد من تواجد أصحاب المعاشق أو من ينوب عنهم من الجنسية السعودية، أو أن تكون العمالة على كفالة أصحاب المعشق أو المؤسسة المستأجرة.. وفي حال مخالفة ذلك يتم تطبيق النظام بحق مستأجر المعشق.