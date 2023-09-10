"تعليم نجران" يطلق المرحلة الرابعة التدريبية لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران -ممثلة في إدارتي التدريب والابتعاث (بنين وبنات)- اليوم، المرحلة الرابعة من البرامج التدريبية لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية، التي تنفذ عن بُعد وحضوريًّا في عدد من مراكز التدريب بقطاعات المنطقة.
وأوضحت الإدارة أن البرامج التي تستمر خلال الأسبوع الجاري، تشمل كيفية التعامل مع فئات ذوي الإعاقة، وقوانين التحكم في كرة القدم، ولائحة السلوك والمواظبة، والحقيبة التأسيسية المطورة للمعلم الجديد، والرعاية الصحية؛ مشيرة إلى أن البرامج تهدف إلى تنمية وتطوير قدرات شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية بما يتوافق مع احتياجاتهم وتخصصاتهم.