أمير تبوك يرعى حفل تسليم وحدات سكنية ويدشن الحديقة المركزية بالمنطقة

يرعى الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، غداً الإثنين، بديوان الإمارة، وبحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، حفل تسليم 359 أسرة بمحافظة أملج ضمن مشروع سكني وحداتهم السكنية، التي تربو على مساحة تتجاوز 2,800,000 متر مربع.