أمير تبوك يرعى حفل تسليم وحدات سكنية ويدشن الحديقة المركزية بالمنطقة

يرعى الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، غداً الإثنين، بديوان الإمارة، وبحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، حفل تسليم 359 أسرة بمحافظة أملج ضمن مشروع سكني وحداتهم السكنية، التي تربو على مساحة تتجاوز 2,800,000 متر مربع.
كما سيدشن الحديقة المركزية بمدينة تبوك، البالغ إجمالي مساحتها 1.9 مليون متر مربع، وتشكل المحور الأساسي لأنسنة المدن، وتضم عدداً من المسطحات الخضراء بمساحة تفوق الـ 680 ألف متر مربع، وممشى بطول يزيد عن 2كم إضافة إلى ممرات المشاة داخل المسطحات الزراعية، وكذلك مسار للدراجات الهوائية والمرافق الترفيهية والخدمية الأخرى إلى جانب العناصر الجمالية.
كما سيطلع على سير العمل في عدد من المشاريع الخدمية والتنموية القائمة والجاري تنفيذها بالمنطقة، والفرص الاستثمارية التي تتيحها أمانة منطقة تبوك للقطاع الخاص، وجهودها في معالجة التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري، ومشاريع الاسكان والتنمية العمرانية.