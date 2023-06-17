"مطارات وأمتعة ونقل ومكاتب".. خدمات وأدوار فاعلة لـ"الحج" عبر "طريق مكة"

وتعمل وزارة الحج والعمرة قبل بدء مغادرة الحجاج من بلادهم، بتفويجهم للمطار في المجموعات التي تتفق مع سعة كل رحلة، ثم تسلم أمتعتهم ليتم فرزها وترميزها وفقًا لبيانات عقود الإسكان في المسار الإلكتروني؛ حيث تتولّى الوزارة فور وصول الحجاج لمطارات المملكة بجدة والمدينة المنورة، استلام الأمتعة نيابة عن الحجاج، ونقلها لفنادق سكنهم؛ في خدمة مميزة تتفرد بها مبادرة طريق مكة، فيما تتابع اللجان الميدانية للوزارة قياس مدة بقاء الحجاج في المنفذ ومدى تحقق المستهدف الزمني للرحلة، إضافة للتأكد من جاهزية وجودة وسائل النقل البري قبل بدء الرحلة وحتى انتهائها في وجهتها بفنادق مكة المكرمة والمدينة المنورة.