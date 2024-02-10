في "جناح الرالي": توجيه "تعليم حائل" ينجح في تشخيص حالة طالب تأخر دراسيًا

ومن خلال بعض الأسئلة التشخيصية من قِبل المختصين في الجناح للطالب وكذلك والدته، اتضح لديهم مبدئيًا ومن خلال خبراتهم في هذا المجال الأسباب المحتملة، وبعرضها على أم الطفل، أكدت وجود هذه الأسباب التي تمثلت في مكوث الطالب على الأجهزة والألعاب الإلكترونية لوقت طويل جدًا فاق الست ساعات يوميًا، إضافة إلى بعض الأسباب الأسرية الاجتماعية (الرعاية الوالدية) عندها تم تزويد الأم ببعض المهارات والخطوات التي تتعامل من خلالها مع ابنها للتخفيف من أسباب المشكلة تدريجيًا وصولاً إلى حلها كليًا وظهور نتائج إيجابية عند زوال أسباب المشكلة.