فيديو.. أولى رحلات الجسر الجوي الإغاثي السعودي إلى غزة تستعد للمغادرة

وتابع، أن المساعدات التي ستبدأ طليعتها بعد قليل؛ تم اختيارها وانتقاؤها بناء على التواصل المستمر مع الشركاء على الأرض أهمهم الهلال الأحمر الفلسطيني، وتحتوي على كل ما يعتبر ذا أولوية في هذه المرحلة؛ أهمها المستلزمات الطبية والمواد الغذائية والإيوائية.