حديقة الأمير ماجد‬⁩ تستقبل زوارها بعروض حية وألعاب ترفيهية وورش عمل

وتضم حديقة وممشى الأمير ماجد نافورة ضخمة يمكن للزائر رؤيتها من مسافات بعيدة خارج الحديقة، كما تعتبر من أكبر الحدائق وإحدى المناطق المميزة في الموسم التي تسمح للزوار بالاستمتاع برحلة رائعة تشمل التسوق وتجارب الطهي والأطعمة بالإضافة إلى الترفيه المتنوع ثقافياً لجميع الفئات العمرية، إضافة إلى عروض النوافير الراقصة، وتجارب الطبخ وتذوق وجبات الطعام من خلال عربات متنقلة مليئة بالأطعمة والمشروبات، إضافة للأنشطة والفعاليات والألعاب الكرنفالية وملاهي الأطفال وألعاب المغامرات.