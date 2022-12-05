بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة وanb يُبرمان أولى اتفاقيات التعاون لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة

وعلى هامش المناسبة، أكد الأستاذ مازن بن أحمد الغنيم -الرئيس التنفيذي لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة- أن توقيع الاتفاقية يأتي ضمن سياسة البنك الرامية إلى عقد الشراكات المثمرة التي تستهدف تمكين مختلف القطاعات المصرفية والتمويلية التي تتمتع إدارتها بخبرات واسعة قادرة على إدارة مشاريعها الاستثمارية بنجاح، وتأكيدًا على الدور الرائد للبنك في تقديم خدماته المميزة؛ بما يعكس أهمية تأسيس البنك بهدف تنويع مصادر الدعم المالي، وتحفيز المبادرات لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ مؤكدًا أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة يشهد تطورًا ملموسًا، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030م.