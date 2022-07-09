"جسر الجمرات".. 6 طوابق تتسع لنصف مليون حاج في الساعة الواحدة

كما يوجد في الجسر 456 مكيفًا صحراويًّا ليلطف الهواء، و90 مروحة تعمل بالرذاذ، و78 مكيفًا مركزيًا، و182 مكيفًا ذات وحدات منفصلة مضخات مياه، وقد بلغت تكلفة مشروع جسر الجمرات (أكثر من 4 مليارات و200 مليون ريال).