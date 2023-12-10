تجربة تعاونية ابتكارية لإطلاق نظام متطور لقياس انبعاثات غاز الميثان في المملكة باستخدام الأقمار الصناعية

وتعكس النتائج التي توصل إليها المشروع دلالات سياسية بالغة الأهمية لصُنّاع القرار في المملكة، حيث إنها إحدى الدول التي وقّعت على التعهد العالمي للميثان الذي يهدف إلى خفض انبعاثات الميثان على الصعيد العالمي بنسبة 30% بحلول عام 2030؛ لذلك من الممكن أن تُسهم المعلومات الأكثر دقة وموثوقية عن انبعاثات غازات الدفيئة في المملكة، في الدفع نحو إجراءات مناخية أكثر فعالية، ومن ثمّ تُظهر نتائج التقديرات المستخلصة من الأقمار الصناعية ضرورة التصدي لانبعاثات الميثان الناتجة عن النفايات.