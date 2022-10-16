"الموارد البشرية وحقوق الإنسان" بالشرقية توقّعان مذكرتي تفاهم لتقديم العون الحقوقي لغير القادرين

وأكد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل، أن هذه المذكرات تأتي انطلاقًا وتماشيًا مع رؤية المملكة 2030، وتفعيل برنامج التحول الوطني من الرعوية إلى تمكين الفئات التي ترعاها جميع فروع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان، من المواطنين والمقيمين بالمملكة، والحفاظ على حقوقهم والدفاع عنهم بذلًا وعطاءً وخيرًا، كما جاءت المذكرات نظرًا لأهمية تمكينهم وفق النظام، مع منحهم الأدوات القانونية اللازمة لحماية أنفسهم بشكل استباقي، أو تمكينهم من المطالبة بحقوقهم عند الإضرار بها؛ مما يسهم في غرس روح التكاتف والتكافل بين أفراد المجتمع.