الحالة المدارية تتحرك للشمال مع توقعات بتعمّقها لإعصار من الدرجة الأولى خلال الـ72 ساعة القادمة

ويُتابع المختصون في مركز طقس العرب الإقليمي عن كثب الظروف الجوية المحيطة في الحالة المدارية، والتي تبدو معقدة مما يمثل صعوبة في تحديد مسار واضح وحاسم للحالة المدارية في الوقت الراهن، حيث قال المختصون بأن تحرك الحالة المدارية خلال الأيام القليلة القادمة للشمال نحو وسط بحر العرب سيجعل هناك بيئة مناسبة لتطورها؛ نظراً للارتفاع الكبير في درجة حرارة مسطح بحر العرب، بالإضافة إلى ابتعادها عن نشاط رياح المونسون من الجنوب، وبالتالي ظروف رياح قص مثالية لتطورها إلى درجة الإعصار.