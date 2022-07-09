إعلان رسمي بنجاح خطة تفويج الحجاج من عرفات إلى مزدلفة

وأوضحت الوزارة أن عملية التفويج إلى مزدلفة تمت وفقًا للخطة والجداول المحددة مسبقًا، وتم تطبيقها في مواعيدها المجدولة من بداية الساعة السابعة مساءً، وبلغ عدد الحافلات المستخدمة في التصعيد من مشعر عرفات 6372 حافلة، فيما تم نقل نحو 200 ألف حاج عبر قطار المشاعر، وبلغت نسبة التفويج لكافة الحجاج 100%، التي استمرّت إلى قبل منتصف الليل.