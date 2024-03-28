رئيس الهيئات يوصي بإخلاص النية في العمل وبذل الجهود لتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين والزوار

وبيّن الدكتور السند، خلال اللقاء، أن من فضل الله تعالى علينا ومنته أن هذه البلاد المباركة بقيادتها الرشيدة جعلت من أول اهتماماتها العناية بالحرمين الشريفين منذ أن توحدت على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن، رحمه الله، وحتى عهدنا هذا عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسموّ ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، مبينًا أن القرار الصادر من مجلس الوزراء بإنشاء رئاسة للشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، يعكس صورة من صور العناية والاهتمام البالغ من ولاة أمرنا، حفظهم الله، بالحرمين الشريفين، وهو ما يظهر التميز في الأعمال، ويبرز تخصصها، ويساعد على تحسين جودة العمل، ويُحدث نقلة نوعية نحو التميز والإبداع.