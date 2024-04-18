للمرة الثانية على التوالي.. "النقد الدولي" يرفع توقعاته لآفاق الاقتصاد السعودي ليصبح الثاني عالميًّا

يشار إلى أن خبراء الصندوق قد توقّعوا في يناير 2024 أن ينمو اقتصاد المملكة من "4.5%" إلى "5.5%" في العام 2025. وجاءت تلك التعديلات على توقعات "الصندوق" وفق ما أشارت إليه البيانات التي أصدرها مؤخرًا في تقريره "آفاق الاقتصاد العالمي أبريل 2024م"؛ في إشارة واضحة إلى النظرة التفاؤلية حول أداء الاقتصاد السعودي وقوته وما يحققه من نمو إيجابي، رغم المخاطر والتحديات والظروف العالمية التي تشهدها معظم الاقتصادات؛ إذ يشهد الاقتصاد السعودي أداءً مميّزًا في تنوعه، بالإضافة إلى نموّ الإيرادات غير النفطية وبلوغها لمستويات غير مسبوقة معزّزًا من ريادته على الصعيدين الإقليمي والدولي.