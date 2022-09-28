"هيئة الرقابة النووية" توقع مذكرة تفاهم مع "مفوضية الرقابة النووية الأمريكية"

ويأتي توقيع المذكرة التي تمت ضمن فعاليات المؤتمر السادس والستين للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في إطار مسؤوليات هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في تنظيمها في بناء علاقات تعاون مع الهيئات الرقابية المماثلة في الدول، وتعكس مدى حرص البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية بينهما.