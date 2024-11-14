مركز الجلدية وجراحة التجميل.. بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة.. كفاءات طبية.. حلول مبتكرة .. وتقنيات حديثة

يعمل بمركز الجلدية وجراحات التجميل بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة، كفاءات طبية متخصصة في جراحات التجميل، من حملة البورد الأمريكي والكندي والزمالات الأوربية، ممن يتمتعون بخبرة كبيرة في إجراء مختلف عمليات التجميل، التي تتم بتدخلات علاجية مبتكرة في بيئة صحية متكاملة، توفر أعلى معدلات السلامة والأمان وتعطي أفضل النتائج.
وقال د. فارس المرزوقي استشاري جراحة التجميل بالمستشفى، أن المركز يقدم قائمة طويلة من الجراحات وفق أعلى المعايير، ومن أبرزها، عمليات رأب "شد" الجفن وتصحيح الأذن وشفط الدهون، بالإضافة إلى تكبير وتصغير الثديين، وكذلك خدمات إزالة الأضرار الجلدية من الوحمات والتصبغات، واستئصال وترميم الأورام الجلدية. كما تجرى فيه جراحات التجميل بعد فقد الوزن من شفط وشد الجلد، مثل شد البطن والذراعين والفخذين، بالإضافة إلى شفط وحقن الدهون الذاتية. كما يقوم أطباءنا بحقن الدهون الذاتية المذابة والخلايا الجذعية لتجديد البشرة، فضلاً عن عمليات ترميم الثدي بأنسجة ذاتية، أو باستخدام السيليكون.
ويضم المستشفى وحدة خاصة لعلاج الحروق، بها أسرّة مجهزة بأعلى المعايير والتقنيات الحديثة، وتجرى فيها معالجة آثار الحروق، وفك انكماشات الجلد والتليفات الناجمة عنها، وأيضاً إزالة النُدب الناجمة عن الحروق باستخدام البالون.
ومن التخصصات المهمة بالمركز جراحة اليد وتثبيت كسور عظام اليد، وإجراء عمليات إصابات الأوتار من البسيطة وحتى نقل الأوتار وزراعتها، وعلاج متلازمات الأعصاب الطرفية، فضلاً عن الجراحات الترميمية الدقيقة للأوعية والأعصاب الطرفية، وغيرها من التدخلات الطبية الآمنة التي تجرى معظمها تحت التخدير الموضعي، وباستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات. ويتفرد المركز بتقديم خدمة الحقن بدون إبرة باستخدام جهاز DermoJet لعلاج ندبة الجدرة "الندبة السميكة" Keloid.
كما تتوفر في المركز خدمة إزالة الشعر غير المرغوب فيه عبر تقنية الليزر، والتي تعد إحدى الوسائل العلاجية الحديثة الآمنة والفعالة، للتخلص من الشعر بتقنيات، كجنتل ليزر وجنتل ليزر برو GentleLase، وهي تغطي كافة أنواع البشرة، وإيقاف نمو الشعر بعدة جلسات، وتتميز هذه الأجهزة بدرجات عالية من الأمان على البشرة، لأنها تستخدم طاقة خفيفة ومزودة بخاصية التبريد الذاتي الديناميكي.
علاوة على ذلك فإن المركز تتوفر فيه العديد من التقنيات الحديثة لعلاج الأمراض الجلدية المختلفة داوئياً أو جراحياً، أو باستخدام العلاج الضوئي لبعض الحالات، ومن أبرز الخدمات المقدمة في تخصص التجميل، استعادة نضارة الجلد عبر الحقن الفرنسي أو تقنية الميزوثيرابي Mesotherapy، التي تظهر الوجه أكثر إشراقاً وأقل عمراً. كما يتم علاج الوجه وتساقط الشعر والتخفيف من الهالات السوداء و التجاعيد، باستخدام حقن البلازما plasma، والبلازما الذهبية، إضافة إلى حقن التعبئة filler، وهي مادة آمنة تملأ الخطوط والتجاعيد غير الحركية، وتعمل بفعالية على إعادة النضارة للجلد، كما يمكن استخدامها للبناء الجمالي، وإعادة تشكيل الوجه.facial reshaping علاوة على ذلك تتوفر بالمركز حقن البوتكس botox التي تساعد في إرخاء العضلات المسؤولة عن التجاعيد الحركية، وتساهم أيضاً في علاج فرط التعرق والصداع النصفي، كما تتوفر تقنية الفراكشنال ليزرFractional CO2 laser، التي تعالج مشكلات مختلفة كندبات حب الشباب، أو الندبات الجراحية، وآثار الحروق، وأيضاً تقنية microneedling RF المتطورة للنضارة وللتخفيف من التجاعيد والمسامات الواسعة وغيرها من الخدمات.