بالفيديو.. "ميكانيكي" سعودي: نجحت في الجمع بين وظيفتي ومشروعي الخاص

وقال "العنزي" لبرنامج الراصد على قناة الإخبارية: "أعمل حالياً في وظيفتي مع ممارسة عملي الخاص في ورشتي منذ سبع سنوات، وذلك كهواية ودخل إضافي مع راتبي، والحمدلله نجحت في فتح باب رزق آخر، مع عدم التفريط في وظيفتي الأساسية ".