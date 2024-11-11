نفاد تذاكر اليوم الأول.. "منطقة العجائب" تفتح أبوابها لمدة 30 يومًا

وتمثل الفعالية خطوة نحو تحقيق أهداف رؤية 2030، والرامية إلى تطوير القطاع الترفيهي ليصبح رافدًا اقتصاديًا وسياحيًا، يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين والزوار على حد سواء، وتعزيز البنية التحتية للفعاليات الترفيهية في المملكة، وكذلك دعم الصناعات الإبداعية، وجعل المملكة وجهة رائدة للترفيه والسياحة على مستوى المنطقة والعالم.