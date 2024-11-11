نفاد تذاكر اليوم الأول.. "منطقة العجائب" تفتح أبوابها لمدة 30 يومًا

فتحت منطقة العجائب، اليوم الاثنين، أبوابها لأهالي وزوار مدينة جدة، لخوض التجارب المتنوعة المليئة بالمتعة والإثارة، ولمدة 30 يومًا، وتُعدّ أحدث إضافة للوجهات الترفيهية في منطقة مكة المكرمة.
وشهدت المنطقة في اليوم الأول إقبالًا واسعًا؛ حيث نفدت تذاكر الدخول بالكامل، خاصة مع تنوع الأنشطة الترفيهية المقدمة للعائلات والشباب على حد سواء.
وتتميز المنطقة بالعديد من المعالم الفريدة التي تجمع بين المتعة والمغامرة، مثل مدينة الألعاب والمطاعم ذات التصاميم الفريدة، بالإضافة إلى العروض الحية التي تجذب الزوار.
وتحوي "منطقة العجائب"، والتي تنظمها إدارة تقويم فعاليات جدة، خلال المدة من 11 نوفمبر إلى 10 ديسمبر 2024م، مجموعة متنوعة من الألعاب المثيرة والتجارب الترفيهية الحديثة، إلى جانب مساحات للأنشطة العائلية والأطفال.
وقد تم تزويد المنطقة بتقنيات حديثة تقدم تجربة تفاعلية فريدة تناسب جميع الفئات العمرية.
وتضم "منطقة العجائب" المُقامة على طريق الملك عبدالعزيز، مجموعة من الأنشطة والفعاليات التي تتناسب مع مختلف الأعمار، موزعة على 10 مناطق مصممة بعناية، تتنوع بين العروض التفاعلية، والألعاب الحديثة، والتجارب الترفيهية التي تضع الزوار في قلب أجواء مليئة بالإثارة والمرح.
كما تم تجهيز المنطقة بمرافق وخدمات تناسب العائلات؛ لضمان تجربة ترفيهية متكاملة وآمنة.
وتتمثل المناطق في: "عجائب الغابة، يلا نلعب، سيرك مرعب، كرنفال المرح، وظيفة العجائب، الشاطئ الفرح، حلق واستمتع، ومسرح العجائب، منطقة المأكولات والمشروبات، ومنطقة التسوق".
وتمثل الفعالية خطوة نحو تحقيق أهداف رؤية 2030، والرامية إلى تطوير القطاع الترفيهي ليصبح رافدًا اقتصاديًا وسياحيًا، يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين والزوار على حد سواء، وتعزيز البنية التحتية للفعاليات الترفيهية في المملكة، وكذلك دعم الصناعات الإبداعية، وجعل المملكة وجهة رائدة للترفيه والسياحة على مستوى المنطقة والعالم.
ويتوقع أن تستقطب المنطقة ما يصل إلى 7 آلاف زائر يوميًا؛ ما يجعلها نقطة جذب أساسية لعشاق الترفيه في المنطقة.