صُدم بما حدث.. "المرواني": هل يعقل أن موعد عملية جراحية بعد عامين!!

وفي مقاله "مستشفيات المدينة.. مواعيد خيالية!!" بصحيفة "المدينة"، يقول المرواني: "ربما هو نوع من الخيال لشخصٍ مثلي -ولله الحمد-، ولبعض مَن عافاهم الله من إصابات الرُّكَب والملاعب، ممَّن لا ينتمون للأندية، أو لشركاتٍ قوية تدفع عنهم -من خلال التأمين- ثمن عملياتهم -على وجه السرعة- لطبيبٍ، ربما يعمل في مستشفيين حكومي وخاص!!.. ما حدث أن أحد الجيران طلب مني (فزعة)، لعلَّني أعرف أحدًا في مستشفى المدينة العام، كشفاعةٍ حسنة لتقديم موعد عمليته. حقيقةً، لقد كان الموعد صادماً لي، حيث إنه بعد عامين بالتمام والكمال، ٧٢٠ يوماً، ربما في عصر (نوح) عليه السلام، الموعد مقبول، لأعمار البشر الطويلة حينئذاك، أما في عصر التكنولوجيا والأعمار القصيرة، وهي بيد الله، أمرٌ خيالي لمن يسمع به".