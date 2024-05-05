"محافظ المواصفات والمقاييس": أنشأنا مركزًا للمعدات الثقيلة وأصدرنا 17 مواصفة في مجال السلامة المهنية

وأضاف "القصبي": يُعنى المركز بتسجيل وتوثيق المعدات الثقيلة، والتأكد من تشغيل هذه المعدات بالشكل الصحيح، وهذا يتضمن الفحص الدوري لها حسب مخاطرها، والتأكد من وجود الوثائق الفنية اللازمة، وإثبات أنها حققت هذه المعايير، ‏كما يتم التأكد من سلامة مشغل هذه المعدات وتأهيلهم لإدارتها، وتشغيلها بشكل سليم وآمن على الجميع.