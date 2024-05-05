"محافظ المواصفات والمقاييس": أنشأنا مركزًا للمعدات الثقيلة وأصدرنا 17 مواصفة في مجال السلامة المهنية

كشف محافظ هيئة المواصفات والمقاييس الدكتور سعد القصبي، عن إنشاء مركز وطني للمعدات الثقيلة لسلامة وصحة العاملين في كل النشاطات خلال المؤتمر الدولي السادس للسلامة والصحة المهنية.
وأضاف "القصبي": يُعنى المركز بتسجيل وتوثيق المعدات الثقيلة، والتأكد من تشغيل هذه المعدات بالشكل الصحيح، وهذا يتضمن الفحص الدوري لها حسب مخاطرها، والتأكد من وجود الوثائق الفنية اللازمة، وإثبات أنها حققت هذه المعايير، كما يتم التأكد من سلامة مشغل هذه المعدات وتأهيلهم لإدارتها، وتشغيلها بشكل سليم وآمن على الجميع.
وتابع: عملنا مع الشركاء في وزارة الموارد البشرية على إصدار مجموعة من المواصفات الوطنية التي تُعنى بموضوع السلامة، وتبنيا ثلاثة مواصفات عالمية بالسلامة وأهمها مواصفة "الأيزو 45 ألفًا"؛ للتأكد من أن هذه المنشآت تطبق مواصفات السلامة، وهناك آليات واضحة لتوثيق امتثال المنشآت بالمواصفات.
وأردف "القصبي" شكلنا فريقًا فنيًّا سعوديًّا ترأسه وزارة الموارد البشرية لمراجعة وتحديد المخاطر، ووضع الأولويات لإصدار المواصفات ذات العلاقة في المنتجات وكل ما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية في كل منشأة، وأصدرنا 17 مواصفة في مجالات مختلفة تتعلق بسلامة العامل أو الموظف كالضوضاء والإنارة والأدوات والحماية ووسائل وغيرها.
ولفت إلى أن هناك 20 مواصفة؛ 3 منها عالمية في هذا المجال، ولدينا مجموعة من المواصفات المخطط لها أن تصدر خلال هذا العام، وسنستكمل متطلبات السلامة والصحة المهنية كمنظومة عمل فنية وإدارة.